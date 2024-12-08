吳沚默自認「媽咪格」

藝人吳沚默在無綫劇集《異空感應》中飾演殺害女兒的狠心媽媽，談到34歲就要演媽咪，她毫不介意之餘還大呼好玩：「我係第一次演有3個仔女嘅阿媽，之前最多都係懷孕，做媽咪我係一啲問題都冇，我覺得呢個角色好有發揮。」她又自認現實中好有「媽咪格」：「我好囉嗦，會管番阿爸阿媽轉頭。」