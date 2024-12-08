ERROR開騷賀6周年 保錡請菊梓喬捧場

人氣男團ERROR昨日舉行簽唱會，宣布明年1月舉辦演唱會，期間保錡避談與緋聞女友菊梓喬的關係，表示很多事情不需要全部公開，但又直言會邀請對方捧場。

男團ERROR昨日在商場舉行成軍6周年簽唱會，吸引大批Fans支持，席間即場演繹剛推出的新歌《野舞士》，又分享邀來樂壇前輩陳慧嫻客串MV的趣事，及至活動尾聲，4子壓軸宣布來年1月舉行演唱會，全場Fans歡呼！

事後接受訪問，問到今年最高興是不是隊友保錡為他們找了一個「阿嫂」？阿Dee即幫口說：「我哋係正當職業，唔行走江湖，冇阿嫂。」保錡亦轉移話題，叫大家支持香港電影，不要再提「阿嫂」。他們指這6年經歷了很多高高低低，促使自己快速成長，心智亦變得成熟，加上現時大環境差，所以想繼續搞笑，帶開心氛圍給大眾。

193自信Sell魅力 談到演唱會與陳慧嫻的個唱尾場撞期，他們着大家睇完慧嫻演出，再捧他們場。他們又認為是天意，事前完全不知對方開騷，直至邀拍MV才得知。問到演唱會是否會請嘉賓？193揚言主要賣個人魅力，不想注意力落在嘉賓身上，忽略了主角，笑言若排練時發現表演項目不足夠，才決定找嘉賓湊數。問保錡會否請緋聞女友菊梓喬前來睇騷，他直言會請，但很多事情不需要全部公開。