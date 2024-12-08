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孫燕姿素顏 撐周董破蛋
台灣天王周杰倫（周董）暌違7年回到台灣開演唱會，成為首位在台北大巨蛋辦專場的歌手，前日來到第2場，吸引38,000名粉絲到場，吸引多位藝人朝聖，如新加坡天后孫燕姿、林書豪夫婦、關穎夫婦、J.Sheon等，台上天王獻藝，台下則星光熠熠。孫燕姿雖然素顏睇騷，仍難掩星味，真實狀態靚到不得了。
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