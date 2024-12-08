中娛星動：白鹿虞書欣 性感搶鏡 劉詩詩化身綠仙子 揸碌竹抗小花

劉詩詩

台灣女星林依晨昨晚現身頒獎禮，雖上身包到上頸，但憑一對美腿及人氣，42歲的她依然成全場焦點，成功力抗年紀細一大截的內地小花；至於37歲的內地女星劉詩詩走高貴風，化身綠仙子，單憑手上一碌竹就搶晒鏡。

雲集內地、香港和台灣數百紅星的《尖叫之夜》頒獎禮昨晚假澳門舉行，林依晨、劉詩詩、白鹿、虞書欣、楊超越、李一桐、田曦薇及李沁等盛裝現身鬥靚。其中台灣女星林依晨穿上黑色晚裝，但下身是露出美腿的高衩設計，每行一步也令「絕對領域」若隱若現，散發另一番性感美，而她更獲大會厚待，行紅地氈時，播出由她主演的經典劇集主題曲背景音樂，而她以甜笑回報粉絲的熱情，還不停做出心心甫士。

而走高貴路線的劉詩詩身穿綠色露背裙亮麗登場，加上其自信爆棚的笑容，引來粉絲大叫：「姐姐，好漂亮。」可是其手上拎住一碌竹，雖然是同色的設計，但有網民指配搭太另類，令人覺得有劃蛇添足之感。

白鹿張凌赫同場如陌路 至於一眾內地小花中，白鹿及虞書欣同樣以低胸造型現身，前者主打仙氣，後者則賣華麗，而李一桐則是胸前開窿露出「波邊」，楊超越雖是「名牌」加身，但遭網民揶揄其粉紅色碎花大墊膊套裝似塊大枱布。

而場內劉詩詩穿了另一套白喱絲黑色連身裙，跟內地男星成毅同坐，至於白鹿跟傳分手的舊愛張凌赫首度同場，不過兩人不同枱，加上白鹿有王星越相伴，而張凌赫的「女伴」則是虞書欣，過氣緋聞男女感覺形陌路人。