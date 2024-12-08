成為圈中「飛毛腿」 馮允謙跑步搵靈感 預告推大碟

歌手馮允謙和舞蹈老師麥秋成昨日出席活動，身為圈中「飛毛腿」的馮允謙自言欠缺做跑手的天分，所以全力發展歌唱事業，還預告今個聖誕將收到最珍貴的禮物；麥秋成則升呢做老闆，誓要打造一間全港最平靚正的外賣店。

馮允謙（Jay）昨日偕湯怡老公麥秋成出席假MegaBox舉行的「嘉里香港街馬2024-Run Well Carnival健跑嘉年華」活動，Jay除獻聲外，更試玩亞洲獨家展示的超巨型世一跑步機，此機跑帶長達11.7米，曾獲不少世界知名跑手挑戰，來頭不小。Jay表示會為今日落場的跑步健兒打氣，還透露：「跑過馬拉松嘅10K同半馬，聽講我仲係參加馬拉松嘅藝人中，跑得最快嗰個，平時我寫歌冇靈感時都會落街跑步，跑跑吓就會有靈感。」

雖然跑得快，但Jay自問沒有當跑步運動員的天賦，加上鍾意唱歌，所以放棄體壇，轉攻樂壇，又預告本月12日將收到最珍貴的聖誕禮物，他說：「係加盟寰亞後推出首張個人大碟，收錄咗10多首歌，因為唔知明年有咩Schedule，唔知仲有冇機會出碟，所以好珍惜。」

麥秋成拓展事業版圖 至於麥秋成帶同舞蹈團隊現身，雖然他未有親自上陣獻舞技，但4位舞蹈員在跑步機上熱舞，亦帶動現場氣氛，麥秋成表示：「一星期前已開始嚟呢度排舞，我都有試玩跑步機，想挑戰世界紀錄，不過差啲仆親。」又透露明年6月將在啟德區開設日式拉麵外賣店，直言有信心打出「平靚正」的名堂，他說：「唔覺得市道差，唐詩詠間麵包店好好生意喎，我想做間性價比高嘅麵店。」

目前距離開店尚有半年時間，麥秋成表示已請老婆湯怡及朋友幫手試湯底，又謂對烹飪有濃厚興趣，曾修讀法國廚師課程。目前雖染指飲食行業，但他自言對演藝事業的熱情不變，更報喜說：「有人搵我做導演拍跳舞片，喺香港做嘢唔可以被定型，香港藝人好犀利，正如電影《破．地獄》都講喺呢個世界地獄，大家都要破地獄。」