合唱籌款 預熱視帝后之爭 胡定欣拉票搵人笨 黎耀祥打定輸數

獲提名最佳男女主角的黎耀祥與胡定欣昨晚在籌款節目中合唱，黎耀祥直言頒獎禮高手如雲，睇好陳豪冧莊；定欣則指獲楊茜堯及林夏薇投她一票已當贏，又稱若投票會先投給自己，遭祥仔笑她「搵人笨」！

藝人黎耀祥（祥仔）與胡定欣昨日在無綫籌款節目《歡樂滿東華2024》中合唱台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》插曲《紅蝴蝶》。提到二人均憑《巾》劇角逐視帝、視后，擁有不少支持者的祥仔大表開心：「我今朝去飲茶，有茶客特登走過嚟同我講，你同定欣真係做得好好，原來有咁多人鍾意睇，真係好開心。（有冇信心再攞視帝？）信心就向來都係冇，因為對手又多又強，老中青都有，我睇好陳豪。」定欣聞言則指陳豪已是去年視帝，祥仔直言：「呢啲嘢就係咁弔詭，攞完一年再一年囉。（咁你都可以再攞？）都係，所以機會係存在。（你攞厭咗？）你千祈唔好咁講，我只係冇信心，多多獎都唔夠。」

定欣又指今年是無綫57周年，剛好兩人在劇中的角色名均有「七」字，又自認拍得辛苦，望有獎落袋，祥仔笑言要為她頒個「勤工獎」，定欣說：「唔好咁講，個個都好努力，大家氣氛好好，尤其女角色，每套劇都好大挑戰。（楊茜堯同林夏薇話要投票畀你。）So Sweet，真係威，隔籬兩套劇嘅女主角都投我，我覺得我贏咗，不過我都會投番佢哋，但投畀佢哋之前，我會投自己先，因為我有3票在手。」祥仔聞言即開玩笑說：「你真係搵人笨，叫人支持你，你又投畀自己。」

黎芷珊節目腰斬感失落 同場黎芷珊擔任大會司儀，講到她主持的節目《戰場上》因政治立場引來網民投訴，播出僅兩集便遭腰斬，她直言感失落及可惜，沒想到跟觀眾有如此大的落差：「我會尊重公司，始終製作係公司。（你會建議點做令節目重新播出？）我一己之力冇用，其實大家未睇完個節目，睇晒就會知道個節目係好平衡。」

而節目於昨晚8點開始，關禮傑、朱晨麗等演出「東華舞王Show」，跳舞當然難不到朱晨麗，難得關禮傑都跳得不錯；而另一環節「出力勁籌跳跳跳」，關嘉敏表演花式跳繩，勁力跳動再加翻斗，為表演增添不少睇頭。