娛圈單打：總統豪賭陷絕路 韓版妲己累老公

嗱，特朗普曾經講過，一個男人要成功，必須有個好老婆。佢老人家結過三次婚，算唔算有好老婆就唔知，但佢再次當選總統，現任老婆亦冇帶畀佢麻煩，卻又係實情。反觀另一位總統先生就閉翳啦，老婆及岳母一家貪污腐敗，問題多多，為咗包庇愛妻，狗急跳牆大玩政治豪賭，終於輸凸！

呢位愛妻號總統，咪就係南韓尹錫悅囉。佢失驚無神宣布戒嚴，震驚全球80億人，唔係冇原因㗎。國會早前通過調查第一夫人嘅《金建希特別檢察法》，尹錫悅立即行使否決權，激起全國公憤。尹錫悅之所以甘冒天下之大不韙，皆因心知肚明一旦查落去，唔止老婆唔得掂，佢過去千方百計掩飾包庇亦會被揭出來。惟有嚟一招頒布戒嚴絕地反擊，點知玩出禍，連軍隊都唔聽佢支笛，政治生涯玩完。

講番佢老婆金建希，除咗人所共知嘅收受名牌包包及學歷造假事件，佢及家人仲牽涉操縱股價、炒賣土地偽造文書騙取貸款、騙取保險金、違法經營老人醫療院等等，黑歷史仲長過阿婆塊紮腳布。尹錫悅岳母多次逃過檢控，最終偽造文書罪成坐監，點知好快就獲得假釋，尹錫悅被指從中做手腳！總之，佢當選總統前苦心經營嘅清廉檢察官形象，已被老婆一家毀於一旦。

金建希又確係傳奇人物。佢嘅美貌連拜登都流口水，上次尹錫悅偕妻訪美，拜登盛讚二人共通之處，就係一樣有個好出色嘅老婆。之不過，其美貌被指後天加工，仲傳聞佢曾經喺五星級酒店私竇做公關女郎，藉此結識權貴飛上枝頭。紅顏禍水，呢位韓版妲己，真係唔簡單！