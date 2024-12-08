獨家追蹤：孖岑麗香街頭開工 陳家樂遇BB女 父愛爆棚

新手爸爸陳家樂早前與岑麗香於九龍城拍攝劇集，期間有途人抱住BB女經過，吸引家樂上前互動，父愛滿瀉！未知是否因工作、湊女兩邊忙，家樂在等待埋位時略顯疲態，但一開機即瞬間入戲。

藝人陳家樂和岑麗香早前於九龍城一間舊式餅店為HOY TV首部原創劇《我愛九龍城》拍攝，吸引不少人駐足圍觀。兩人身穿休閒服飾示人，在等待開機時，有途人抱着女嬰經過，剛升呢爸爸不久的家樂相當親切與BB女互動，笑容滿面地撫摸她的頭髮，父愛爆棚！不過，當家樂靜待埋位期間，不時會打哈欠，未知是否因為要兼顧家庭和工作而有點疲倦，但導演一嗌開機，家樂即時變番「精靈樣」，瞬間入戲，相當專業。

同場的岑麗香狀態大勇，遇見工作人員及路過的小朋友都會親切互動，當她見到路邊店舖裏的可愛貓貓時，更忍不住要影相留念。完成拍攝工作後，岑麗香即在網上晒出九龍城的美照，留言說：「啱啱完成工作，我要回家睡覺了。」吸引大批網民留言為她打氣，還叫她保重身體。

驚被兄弟爆大鑊 另外，與家樂非常老友的馬志威因在台慶劇《黑色月光》中扮演渣男角色，入型入格，演技備受認可而人氣急升，早前還接受家樂太太連詩雅和練美娟的訪問，藉此真情剖白，嚇得家樂在網上叫馬志威不要多嘴：「嗱，唔好爆大鑊呀！」事後，馬志威亦透過社交網回應家樂：「對於曼聯同埋你，我冇發表任何意見，請放心。」互動相當搞笑，更有不少網民留言表示聽完訪問後，發現馬志威原來是位暖男，與劇中的奸角有巨大反差感。