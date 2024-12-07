《紅海電影節》巨星雲集 楊紫瓊Nice爆任影 鄭浩妍失戀笑唔出

在沙特阿拉伯港口城市吉達舉行的《第4屆紅海國際電影節》（RSIFF）前晚正式開幕，雖然只是第4年舉辦，但已成功邀得大批來自世界各地的影壇巨星撐場，星光熠熠程度媲美奧斯卡，當中剛宣布失戀的《魷魚遊戲》韓國女星鄭浩妍亦有赴會，但笑容欠奉。

出席《RSIFF》的嘉賓包括荷里活男星韋史密夫（Will Smith）、雲狄素（Vin Diesel）、女星Emily Blunt、伊娃朗歌麗亞（Eva Longoria）、印度影壇巨星阿米爾汗（Aamir Khan）及米高德格拉斯（Michael Douglas）夫婦等。

雲狄素有獎攞 最近熱爆的賣座電影《魔法壞女巫》（Wicked）兩大巨星金像影后楊紫瓊與Cynthia Erivo亦抽空赴會，當中楊紫瓊大受歡迎，在紅地氈上獲Fans爭相邀合照，她更拎手機親自操刀，相當親切。現場星光熠熠，難怪首次出席的雲狄素於開幕禮上獲頒「最標誌性角色獎」時，亦指這個電影節比美國頒獎禮更多熟悉面孔。

此外，憑韓劇《魷魚遊戲》打入國際市場的鄭浩妍，與有份演出《魷》第2季的韓國男星朴成勳亦有赴會，今次是鄭浩妍自上月底宣布與拍拖9年的男星李東輝分手後首度公開露面，但未知是否情傷未愈，她行紅地氈時一直零笑容。不過出席活動前，她在社交網上載化妝品牌送的聖誕倒數月曆，見她四萬咁口地拆禮物，又向品牌致謝。