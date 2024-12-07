暢所欲玄：2024星情回顧：啟動星座篇

啟動星座包括白羊、巨蟹、天秤和山羊，這4個星座可能發現今年面對很多世事無常的課題噢！

白羊座：今年春季的日食逼使白羊座朋友進入自我反省期，促使他們重新定位自己的身份。冥王星在事業宮和交友宮來回，代表你的工作和人脈網絡也在進行重整，去舊迎新。

巨蟹座：今年冥王星在巨蟹座朋友的伴侶宮和偏財宮來回，令你被逼面對伴侶關係上一直不肯正視的問題，伴侶之間容易因金錢問題爭拗，也有破財風險。

天秤座：今年春季的天秤月食和秋季的天秤日食都帶來衝擊，促使他們放棄過去一直賴以自豪的東西，重新定位人生。冥王星在家庭和子女宮來回，家中長輩和晚輩的關係也受到考驗。

山羊座：今年冥王星在山羊座朋友的本命宮和正財宮來回，因而產生強烈的自我懷疑，財務方面也遇到挑戰，可能被迫找尋新的財源，跟巨蟹朋友一樣，也有破財危機。

占星師Scorpio