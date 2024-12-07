姜濤蟬聯 「熱搜人物」榜首 Jeremy補賀Jer牛一 力證情不變

男團MIRROR人氣高企，本地大型搜尋引擎昨日公布了2024年的「全年搜尋人氣榜」，當中在「十大熱搜娛樂人物」類別，MIRROR人氣王姜濤蟬聯冠軍，連續4年登上榜首。而第2名是依然跟無綫因合約問題而遭雪藏的「樂壇小天后」炎明熹，雖然有一段時間未踏足幕前，但人氣依然旺盛，跟去年一樣位居亞軍。至於第3位則是另一MIRROR人氣成員Anson Lo。

4子跨年騷加場 而MIRROR 4子姜濤、Edan、Anson Lo和Jeremy將於澳門舉行跨年演唱會，與「鏡粉」倒數迎接2025年，由於31日的門票火速售罄，故主辦方即宣布加開12月30日一場。為了應付不同表演，各人都積極準備，向來勤力的Anson Lo日前在社交網分享排舞片段，穿着黑色背心的他跟多位男舞蹈員排舞，他配文：「全男班Hey Hey OK！」為自己打氣。

此外，雖然忙於排練，不過Anson Lo、Edan及Jeremy日前聯同ERROR成員肥仔，為上月生日的隊友Jer補祝生日，Jer開心分享捧住蛋糕的大合照，早前有指他遭Jeremy爬頭踢出「上弦」，如今見Jeremy出席Jer的生日聚會，證明二人感情不變。