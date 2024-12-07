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劉家昌追思會 江西舉行
「華語流行音樂教父」劉家昌本月2日因癌病離世，享年83歲，他的家屬表示將以低調簡樸的方式處理其後事。而華泉追思委員會在劉家昌的社交網公布訃聞，透露將在本月13日於內地江西省鷹潭市的華泉小村舉辦追思會，對各界開放悼念，追思活動將持續至本月15日。
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