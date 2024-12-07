真係咁FRIEND？：與廖慧儀各有獨特婚姻觀 陳若思貪得無厭 挑戰E Cup

無綫小花廖慧儀與陳若思早前亮相「繽FUN星網」節目，談到結婚生仔，陳若思指自己會以事業為先，廖慧儀則豪言自己「不結婚、不生小朋友、不拍拖」，奉行「3不主義」！

藝人廖慧儀（Jessica）與陳若思（Amber）因拍攝無綫真人騷節目《港女野人》而成為好姊妹。日前，兩人齊為「繽FUN星網」節目《真係咁FRIEND？》擔任嘉賓，在問答環節期間，Amber被問到想隆胸還是隆股時，她直言自己矮小，隆股會很奇怪，而且大家都會把焦點在胸部，意指會選擇隆胸，Jessica聞言大感愕然：「你唔滿足呀？同埋你會想整到幾多？」Amber即回答道：「起碼都E啦！」

之後，談到結婚話題，Amber表示如果事業未做得理想，就不會結婚：「點都要拎到『飛躍進步獎』，咁就可以開始諗結婚啦。」

奉行「3不主義」 至於Jessica被問到會否選圈中人作為另一半時，她竟表示「不結婚、不生小朋友、不拍拖」，奉行「3不主義」，想法非常特別。談到圈中學習對象，Jessica則首推黃宗澤，大讚對方成熟有型，而且拍劇叻、為人搞笑，且懂得煮飯。談到不少圈中女星都曾被邀約潛規則飯局，Jessica指自己從未被人面對面問價，而社交網有的話都會已讀不回。