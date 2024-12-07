忙湊仔女 個樣殘爆 吳雨霏大賣關子 「9餅」合體？

藝人吳雨霏前晚出席聖誕亮燈活動，講到好友鄧麗欣即將舉行演唱會，她漏口風透露解散多年的女團Cookies有機會「Re-U」。

吳雨霏（Kary）、魏浚笙（Jeffrey）、雲浩影、沈月、譚旻萱、歸綽嶢和吳家忻等前晚在尖沙咀出席聖誕亮燈活動。已為人母的Kary笑言已經一年未有出席活動，平日雖然忙於湊仔，亦有抽空寫歌，但因為是自由身，缺乏公司督促，所以寫歌進度相當慢。談到好友鄧麗欣即將舉行紅館演唱會，不少人都問Kary何時開騷？她說：「開演唱會唔難嘅，但係想儲多啲歌，計劃好先，希望下年有新歌啦。」被問到鄧麗欣可有邀請她擔任演唱會嘉賓？Kary笑說：「唔知呢，都睇吓佢係請1個定係請到Cookies 9個，係嘅話都好爆，但係9個又真係難啲。」

親力親為照顧3個小朋友不是易事，Kary自爆睡眠質量差，現時樣子很殘，雖然辛苦，但亦樂在其中。講到細女Noa有先天性心臟問題，她指囡囡經過手術和藥物治療後，目前已經康復。

魏浚笙瘦到爆筋添自信 同場的Jeffrey頻頻出席活動搵真銀，被問到是否搵好多？他笑說：「都係第一個節日活動，其實市道好淡，自己亦努力唱歌、拍戲，係有進步嘅一年，最緊要知足，目標係追唔晒，最重要活在當下。」他透露明年將會到外地拍攝電影，新戲有動作場面之餘，對身形要求亦很高，現在每日5、6點後就不吃東西，已經瘦到爆筋，自己照鏡也感滿意，增添自信。而他與好友洪嘉豪合唱的新歌《我感覺到》MV近日推出，Jeffrey形容這次合作是「男人的浪漫」，笑言已愛上對方。