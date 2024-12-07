娛樂

郭珮文「凸」襲樂園湊熱鬧

郭珮文以養眼打扮睇熊貓。 郭珮文以養眼打扮睇熊貓。
郭珮文以養眼打扮睇熊貓。
無綫「大騎樓」郭珮文跟上熊貓潮流，日前到主題公園探望新一對大熊貓「安安」與「可可」，並在社交網分享多張靚相。當日天氣回暖，她以貼身短Tee出動，豐滿上圍表露無遺，加上養眼的小蠻腰，注目度不輸熊貓，網民大讚她去到邊都是焦點。
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