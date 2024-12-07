獨家訪問：好姊妹「內訌」拗手瓜 姚子羚視后投自己：佢哋有好多票

藝人姚子羚與羅子溢日前到馬來西亞宣傳及拉票，有份角逐視后的子羚表示，雖然跟多位好姊妹拗手瓜，但仍會投自己一票，又爆子溢應承若奪得視帝便送新手機給她，以補償將其電話跌在地上的損失。

藝人姚子羚與羅子溢有份入圍今年無綫頒獎禮的視后及視帝，兩人日前到吉隆坡及怡保宣傳劇集，順道為獎項拉票，於商場大展歌喉，吸引大批粉絲撐場。

子羚表示疫情過後近5年未去過馬來西亞，大讚粉絲熱情，雖然行程甚趕，幸好也有時間品嘗地道美食如榴槤、老鼠粉、炒貴刁及黃金蝦等，大感滿足。對於憑劇集《狀王之王》及《反黑英雄》角逐視后，她說：「視后提名好多好犀利嘅人。（睇好邊個？）個個都好好，但都要畀信心自己，今年女主角有好多我鍾意嘅演員，好似楊茜堯、胡定欣、陳自瑤同林夏薇，咁多好朋友一齊角逐，邊個攞我都好開心，不過佢哋已經有好多票，所以我投番自己。」視帝方面，她讚羅子溢在《婚後事》做得好，並同時投給蕭正楠及《反》劇拍檔張振朗。她又大爆笑料，指羅子溢不慎將其手機跌在地上，之後對她承諾：「如果我攞到視帝，就送番部新電話畀你。」

麥美恩新加坡得獎 至於獲子羚力撐的張振朗，近日偕麥美恩出席新加坡舉行的《2024亞洲影藝創意大獎》，兩人有份爭獎並擔任頒獎嘉賓，振朗最終不敵日劇《城市獵人》的鈴木亮平失落「最佳男主角」，而麥美恩則憑《Mayanne小喇叭》獲頒「最佳娛樂節目主持獎」，為港爭光！講到無綫頒獎禮，振朗同樣希望子羚得獎，大讚她好戲，至於自己對視帝信心如何？他揚言信心一定要有：「但攞唔攞到又係一回事，隨緣。」

而獲得首個海外獎項的麥美恩大感開心，稱能代表香港出戰感驕傲，問會否為角逐無綫「最佳女主持」打下強心針？她謙稱不敢想，期望拍攝更多高質節目，為香港爭啖氣。