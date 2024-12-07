4萬歌迷同狂歡 周杰倫攻破大巨蛋 昆凌拉隊捧場

暌違7年，周杰倫終於在台北舉行演唱會，更成為首位於大巨蛋開騷的歌手，於4萬名歌迷見證下「破蛋」，期間他抱怨小巨蛋不批他開唱，更搞笑謂：「那我就不要唱……我這個人比較任性、糾結，所以我叫『糾結倫』。」

台灣天王周杰倫前晚在台北大巨蛋展開一連4場的《嘉年華世界巡迴演唱會》，身為第一位於大巨蛋開騷的藝人，吸引了近4萬歌迷到場支持，於開騷前場外已充滿熱鬧氣氛。出場時他以一曲《黃金甲》揭開序幕，全場尖叫聲不斷，他先與歌迷打招呼：「老歌迷在哪裏？這麼久沒有回來唱歌，來一首老歌，我記得西門町簽唱會的時候，最喜歡合唱這首歌曲《安靜》。」然後全場隨着他大合唱，而他唱到歌曲《青花瓷》時，又向台下歌迷喊話：「你們好嗎？回家唱歌的感覺真的很棒啊！」

周杰倫的太太昆凌連日來陪老公綵排，又為他拍照，前晚她除了與周媽媽一同睇騷外，更帶同年屆90歲的爺爺一起前來，爺爺穿西裝、打紅色煲呔，笑起來相當慈祥。而周杰倫唱到《以父之名》時，透露向來低調的爸爸都有到場。

林襄企櫈遭鬧爆 期間，周杰倫於台上有感而發，似是抱怨小巨蛋，表示曾經考慮找其他場地：「比如說高雄也不錯，有些校園其實也可以，封街演唱會也是OK的啊。」他又搞爛Gag為自己改花名：「我想說這個小小的蛋不給唱，那我就不要唱……因為我這個人比較任性、比較糾結，所以我叫『糾結倫』。」引來全場爆笑，最後他以《七里香》，為演唱會畫下完美句點。而前晚未能入場的歌迷也死守場外，有人找到最接近舞台入口處的位置聽漏音，亦有人分享冒險爬下水道只為聽周杰倫歌聲的片段，相當誇張。

另外，啦啦隊女神林襄當晚也現身睇騷，不過沉浸在演唱會氛圍中的她，卻忘形站在椅子上舞動，事後遭網友發文鬧爆，指被林襄與友人擋住視線。貼文曝光後，立刻引來大批網民熱烈討論，對此，林襄留言跪低道歉，指因一時激動，忽略了其他人的觀賞體驗，未來會更注意行為。