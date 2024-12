《情書》紅遍亞洲 取消開騷後突傳噩耗 中山美穗倒斃家中浴缸 終年54歲 最後留言：我的心被挖出來

美穗離世消息傳出後,不少粉絲湧入其社交帳號留言,發現前一天她曾上載去看藝術家布爾喬亞(Louise Bourgeois)的作品,其中一幅手帕上繡有:「I HAVE BEEN TO HELL AND BACK. AND LET ME TELL YOU, IT WAS WONDERFUL.(我去了地獄又回來了。讓我告訴你,那真是太棒了。)」同時在貼文寫道:「抱歉照片拍不好,這2、3天我的心被挖出來,只能和朋友傾訴。我不擅長攝影,但即使擅長,也表達不出甚麼。」引發網友聯想。美穗的演員胞妹中山忍於晚上現身見記者,心情難以平復的她眼濕濕表示:「對突如其來的事,不知如何交代。」之便登車離開。