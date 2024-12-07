《情書》紅遍亞洲 取消開騷後突傳噩耗 中山美穗倒斃家中浴缸 終年54歲 最後留言：我的心被挖出來

憑經典電影《情書》紅遍亞洲的日本影后中山美穗，昨日被發現陳屍家中浴缸，終年54歲。她原定昨晚在大阪舉行聖誕演唱會，中午突然宣布因身體狀況不佳取消，其後突然傳來噩耗，令粉絲十分痛心。

日本女星中山美穗原定昨晚在大阪舉行《Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live》演唱會，早上仍有與事務所同事聯絡，相約在品川車站乘坐新幹線前往大阪，但因她沒有現身，工作人員遂到其東京澀谷惠比壽的寓所，結果發現她倒臥在裝有水的浴缸之中，即時報案。據知她當時已經沒有生命迹象，消息震驚全日本！執法人員正調查其死亡經過及死因，據透露屋內沒有留下遺書或藥物使用痕迹，浴室沒有滑倒迹象，她亦沒有外傷痕迹，不排除因入浴導致體溫急劇變化，血管收縮休克暈倒，在浴缸內遇溺，其遺體將進行司法解剖調查死因。她所屬事務所隨後發聲明證實死訊，對於突如其來的噩耗表示震驚、難過與愕然，並請傳媒不要騷擾其家人。

美穗離世消息傳出後，不少粉絲湧入其社交帳號留言，發現前一天她曾上載去看藝術家布爾喬亞（Louise Bourgeois）的作品，其中一幅手帕上繡有：「I HAVE BEEN TO HELL AND BACK. AND LET ME TELL YOU, IT WAS WONDERFUL.（我去了地獄又回來了。讓我告訴你，那真是太棒了。）」同時在貼文寫道：「抱歉照片拍不好，這2、3天我的心被挖出來，只能和朋友傾訴。我不擅長攝影，但即使擅長，也表達不出甚麼。」引發網友聯想。美穗的演員胞妹中山忍於晚上現身見記者，心情難以平復的她眼濕濕表示：「對突如其來的事，不知如何交代。」之便登車離開。

入行逾42年的美穗，中一時在原宿被星探發掘，1985年憑露點演出劇集《每次都打擾了》及細碟《C》出道，她擁有多張冠軍單曲，並7度亮相《紅白歌唱大賽》演出，1993年與樂隊WANDS合唱的細碟《好比世上任何人》銷量更達200萬張，其後更被改編翻唱成廣東歌《衝動點唱》及《唯獨你是不可取替》。

橫掃多個影后寶座 美穗在日劇及影壇的成就更高，1987年與女星後藤久美子合演日劇《偶像媽咪》大受歡迎，其後曾與多名男神合作，包括與金城武合演日劇《二千年之戀》，早年金城武受訪時便曾指：「入行最失敗是沒追到她。」此外，美穗與木村拓哉合演的劇集《沉睡森林》，亦令日劇迷印象深刻。她於1995年出演電影《情書》更創下事業高峰，橫掃《日本藍絲帶》及《報知映畫賞》等多個影后獎座。導演岩井俊二早前來港出席《情書》放映會並與觀眾交流，曾透露明年是該片推出30周年，有意以4K修復版上映。昨晚他於社交網留言表示與美穗曾相約明年到北海道小樽，但現時內心充滿遺憾與驚訝。而明年便在樂壇出道40周年的美穗，原定於明年4月至6月舉行共23場日本巡迴演唱會，如今已成絕唱。