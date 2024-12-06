Sabrina Carpenter分手 疑似「小三」抽水

美國新紮小天后Sabrina Carpenter與愛爾蘭男星Barry Keoghan分手，原因之一被指是男方經常酗酒發酒瘋：「Sabrina愈嚟愈難忍。Barry向來鍾意夜蒲，Sabrina都受夠，佢事業起飛緊，依家以自己為主，準備下個月巡迴開騷。」但亦有指是男方出軌，小三是美國性感網紅Breckie Hill。雖然Barry一方未有回應傳聞，但Breckie就在社交網站分享兩段關於Barry因她而甩拖的新聞，擺明示威！而這個舉動引來大批網友怒罵Breckie是狐狸精，與她向來有牙齒印的美國女子體操運動員鄧妮（Olivia Dunne）亦趁機拍片抽水留言：「當她的真面目終於揭露在全國媒體前，我只是安坐冷笑。」有網友問她是否在說Barry的小三時，她回答：「是！」