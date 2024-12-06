被挖舊史 疑撐獨裁 孔劉極速呼冤 呻遭政治利用

南韓總統大前晚宣布戒嚴令後，男星孔劉被翻出陳年訪問內容而無辜受靶，幸而在戒嚴令解除下，演藝界活動復常，孔劉昨日如期受訪谷劇，趁機回應爭議，為自己平反！

戒嚴令閃電式解除後，當地局勢持續緊張，首爾多處爆發示威，但一眾韓星如常活動。女星徐賢真前日因突發性的戒嚴令，臨時取消為宣傳新劇《一箱情緣》而安排的訪問環節，拍檔孔劉昨日則如期受訪。

今次是當地繼1980年民主運動「光州事變」後，相隔44年再次頒布戒嚴令，「光州事變」源於當時南韓總統朴正熙在位期間實施獨裁統治。而孔劉在此敏感時刻被翻炒2005年接受雜誌訪問時，曾列舉認為帥氣的男人包括朴正熙，網民因而質疑他支持「獨裁政權」並群起圍插，不少人坦言對他感失望，甚至揚言抵制。

韓韶禧戒嚴令下慶生捱轟 孔劉昨日受訪時正面回應事件，稱那是大約20年前一本時尚雜誌的訪問，當時他只有20多歲，不像現時一樣深思熟慮及謹慎，承認或許失言，但自己沒有任何意圖，無奈稱有感是因為遇上敏感時刻而遭政治利用。他又指大前日宣布戒嚴令當晚，跟群眾一樣焦急地留意新聞報道，在解除前一刻也輾轉難眠。

而在訪問中，現年45歲的孔劉與徐賢真劇中演夫妻，談及對結婚的想法，他認為婚姻是一種選擇，不認為結婚生育是必然，透露年輕時想過早點成家立室，成為一位年輕的父親，但至今仍未實現。至於他有份參演的另一新劇《魷魚遊戲2》將於本月26日上架，昨日公開宣傳海報造勢。

另外，「最美小三」韓韶禧大前晚在社交網限時動態上載甜笑摸臉的自拍照，又附上「生日快樂」的紙條，疑在戒嚴令下興奮慶生，惹來抨擊，網民狠批她還有心情玩樂，似乎毫不關心國家大事。韓韶禧有見惹起爭議後，已刪掉自拍照，昨日見她心情未受影響，穿上露肩晚裝出席化妝品牌活動，甜笑派心。