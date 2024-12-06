暢所欲玄：十二生肖運程：馬

生肖屬馬的朋友於蛇年，是為進躍之生肖。因為蛇年之後就是馬年，屬馬的朋友有欲欲跳躍的心態，不論對事業、愛情、學習與健康，都是想進一步跳躍上去，這就是屬馬的朋友在蛇年的計劃。

晦氣凶星容易破財，晦氣是退晦不光明之氣，令人懶散不進取，暗濕易病的氣場。幸好有太陽吉星，可以解除晦氣，太陽高掛天空，照耀陰暗不明，暗濕退晦而細菌孳生之地，太陽到位，晦暗之氣自然消散。

文昌吉星，開啟學習智慧，自然有利學生哥讀書。從事文書工作，或涉及簽約的工作，都有文昌吉星關照，亦有利在文化發展上，馬朋友可望更上一層樓。

天廚吉星，家中有屬馬的家人煮飯，今年的廚藝進步神速，或有意學習廚藝，假期帶給家人或朋友一個驚喜，今年有跳躍的進步，有利家庭和諧與人際交流。

沐浴咸池桃花，不可理解為凶星，理當以吉星論之，這是時代的發展生態。不論是沐浴桃花或咸池桃花，都有利少男少女結交異性，脫單好年份。至於已婚屬馬朋友，桃花也就是利好人緣，工作上的人事交際，容易得到客戶的欣賞。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅