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胡鴻鈞吳業坤 邀歌迷見證成長
歌手胡鴻鈞與吳業坤將於周日合體舉行個唱，由於兩位都是大忙人，經常香港、內地兩邊走，為了爭取時間排練，日前他們趁住同在廣州工作的機會，將其中一部分綵排移師當地進行。他們表示今次演唱會不單止是一個屬於二人多年來的約定，也希望大家能夠見證他們的成長及努力。
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