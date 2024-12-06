莫鎮賢 播友誼之歌憶故友

歌手莫鎮賢前晚舉行演唱會，邀得李樂詩、何婉盈、文佩玲及李泇霖擔任嘉賓。演出期間，現場播放他與已故好友黎明詩最後合作的新歌《這是你》MV，莫鎮賢憶述：「我記得佢走嗰陣，望住個天喺度笑，我知道佢想大家開開心心，唔好為佢喊苦喊忽。」他更一時感觸哽咽，場面感人。