做評審衰心軟 鄧麗欣為個唱推Job 閉關排練

藝人鄧麗欣（Stephy）、鄭丹瑞（阿旦）、游學修及林寶玉等，昨日出席選秀節目開鏡儀式。Stephy以透視裝示人，看似包到實一實，但玲瓏身材若隱若現，性感撩人。明年3月將於紅館舉行3場《STEP by STEPHY鄧麗欣紅館演唱會2025》的她透露門票昨日公開發售，見到網上只剩200多個座位，但由於場館沒有檔期，故不會再加場。問到何時會開始閉關排練？她表示：「好在呢個節目只係拍幾日，我之後盡量唔會接太多工作，因為又聖誕又新年，好多假期，畀我排練嘅時間唔多。」

談到與阿旦在節目中擔任評審，她自言沒有評審準則：「總之睇吓到時嘅表演有冇感動到我或者令我開心，不過我個人好心軟同眼淺，就算表演唔好睇，都會唔忍心按交叉掣。」阿旦則笑言負責做狠心的那一位，又指是英國原版節目《Got Talent》的擁躉，自第一季已開始收看，至今17年，故對他來說做評審沒難度，最重要享受表演。

游學修短片下架感可惜 同場的游學修直言今次是首次擔任節目主持，大感驚喜。提到之前有份參與拍攝的短片，皆從網上頻道下架，他表示沒有特別去了解，但感到可惜。而林寶玉表示有看過參賽者的片段，嘆為觀止，講到薛影儀（阿儀）與港男「Baby face」早前約會，身為阿儀前經理人的她自認是預言家：「我見到Baby face已經覺得一定會有人撮合佢哋兩個，因為佢哋嘅風格好似，如果有發展機會，我會祝福佢。」