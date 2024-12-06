藝人鍾嘉欣近日完成內地演唱會後，即返港帶同女兒Anika探訪兒童院的小朋友，她自2012年起便擔任兒童院的愛心大使，更出錢出力成為助養人至今12年。嘉欣在探訪期間跟小朋友講故事，又一齊玩遊戲及布置聖誕樹，還派發朱古力給他們及逐一合照，氹得小朋友相當開心。