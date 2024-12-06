龔嘉欣身體響警號 廖子妤病到絕望：每天只想要哭！

藝人廖子妤與龔嘉欣身體同樣亮紅燈！廖子妤發文剖白過去兩年健康狀況奇差，要靠吃維他命吊命。龔嘉欣亦透露檢查時發現身體出現毛病，幸好經醫生的盡力幫忙，情況已有好轉。

曾獲金像獎「最佳女配角」的廖子妤近年事業發展如意，不過前日她突然在社交平台發長文，剖白近兩年來健康狀況非常差，需要服用維他命吊命：「今年最大的感悟是身體健康真的很重要，這兩年一直在生病，持續性低燒、焦慮、消瘦的身體、不穩定的情緒、蕁麻疹攻擊、敏感痕癢的皮膚、心痛、缺乏食欲等，一大堆症狀輪番攻擊。陷入絕望的循環，全身上下都痛，每天只想要哭，每天吃一大堆保健品，希望維持身體狀態。」

恢復食欲喊感恩 一直求醫的她透露終於遇到一個中醫幫助，身體狀況逐漸恢復：「食欲也恢復中，這是重大的進步，原來食得瞓得屙得已經是莫大福氣。但距離一個強壯的體魄我知道還有一段距離，希望接下來會愈來愈樂觀。」

至於無綫花旦龔嘉欣昨日趁生日在社交網分享多張唯美慶生照，並發文許願：「我嘅生日願望就係，希望我身邊嘅每一位都身體健康（包括睇緊嘅你）！」又透露近期進行身體檢查時發現身體有點毛病，但經過多位醫生的盡力幫忙，情況已得到改善。雖然她未有透露詳細病情，但就安慰大家：「雖然仲未返到去最佳狀態，但係我會努力養好自己身體，大家唔使擔心！」