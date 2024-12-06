中娛星動：劉詩詩生圖保仙氣 Krystal河正宇避過戒嚴 飛上海吸金

前日，國際時裝品牌於上海舉行品牌電影首映禮及晚宴，邀得多位亞洲紅星亮相，包括劉詩詩、高圓圓、李冰冰、馮德倫及泰國女星Freen等，同場更驚喜見到韓國女星Krystal及影帝河正宇，二人為了活動提早由韓國出發，剛好避過當地戒嚴政變，得以順利現身會場。

李冰冰英語交流

今次各女星出席活動的化妝及造型，獲網民大讚遠勝近日其他品牌活動，當中Krystal身穿透視碎鑽上衣，下身配搭利落的黑色西裝褲，性感又帥氣。Freen以長裙配金色手袋現身，非常耀眼。同場的高圓圓以吊帶裙上陣，大騷白滑香肩，成為內地女星性感之最，她還用流利英語與在場人士交流，令網民大感驚喜。而李冰冰雖然打扮保守，但其小熊冷衫Cute爆全場，獲讚有時尚觸覺，她甫現身便主動以英語跟Krystal打招呼及握手，相當親民。