演戲如讀書 梁朝偉趕製動作片 先擇地 後點將

影帝梁朝偉、洪金寶、許鞍華及阮兆輝，昨日齊齊獲演藝學院頒發榮譽博士。再獲殊榮的梁朝偉表示很滿足，下個目標是做電影監製，並由自己演出，希望明年冬天成事，開拍父女題材的動作劇情片。

梁朝偉、洪金寶、許鞍華及阮兆輝昨日在灣仔出席《香港演藝學院榮譽博士暨榮譽院士頒授典禮2024》，獲頒發榮譽博士。梁朝偉繼上月獲科大頒發榮譽博士後，昨日再獲殊榮，他分享感受：「好似畢業咁，好開心！（點慶祝？）食飯。（今年係攞獎年？）又唔算，之前電影都試過。」又指沒有點算過家中有多少個獎項。被問到會否授課分享經驗？他說：「有人邀請我，但係我淨係識得演戲，唔識教書，所以暫時唔會做住，分享經驗就可以。（會唔會去讀書？）其實拍戲就等於讀書，因為每個角色都要好多準備，要睇好多書。（想再攞博士？）已經好滿足，下一個目標係想做監製，自己演出埋，希望出年冬天可以成事，但係依家劇本第一稿都仲未寫好，邊個做導演就先賣關子。（是枝裕和嗰套？）唔係，嗰套係上年嘅，係一套藝術片，但係劇本到依家都未寫好。我嗰套係動作劇情片，講父女題材。（會搵咩演員？）因為未定到喺日本定韓國拍，會定咗地點先搵演員，想拍一套亞洲嘅電影。」

洪金寶盼再做導演 講到同日獲獎的洪金寶心願是想再做導演，兩人不謀而合，梁朝偉笑說：「我驚請唔起大哥，如果係嘅話，打就搵佢，唔好預我。」提到電影《破．地獄》票房破億，他大讚電影好看，很開心香港電影多人關注，希望可以持續。至於洪金寶直言沒想過可以成為博士，而除了太太高麗虹陪伴，其兒子洪天明及新抱周家蔚更攜同兩個囝囝到場支持，他說：「係老婆畀我嘅驚喜。（成為孫仔榜樣？）遲啲話畀佢哋知，爺爺有幾威！」他指心願是再做導演，望能獲得「最佳導演」，但暫時未有邀請，若成功人生就很圓滿。

另外，日本名導是枝裕和最近在內地與導演陳可辛對談，他透露特別喜歡梁朝偉、章子怡和周冬雨三位演員，又自爆和梁朝偉商討過合作，但未有細節，故沒有甚麼可透露。