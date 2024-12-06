娛圈單打：翩然離去需勇氣 賴活還不如好死

台灣知名作家、《還珠格格》製作人瓊瑤驚傳在家輕生，終年86歲。她留有遺書，「翩然的化為雪花飛去了」，可見去意已決。以其豐富多彩的人生，稱得上不枉此生；而促使她萌生「好死」念頭，是目睹年邁丈夫生前身患重病，需插喉維生，令她深感痛苦，不希望自己臨終前有此經歷。死後她亦不求任何儀式，輕身上路，十分豁達。

雖然她在遺書裏叫大家不用為其死訊悲哀，但亦不忘提醒年輕人不要輕易放棄生命，「活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡」。其實自殺也要勇氣，看她一直行得走得，健康似無大礙，卻毅然選擇結束生命，顯見她也活夠了。

事件再次令人反思安樂死的必須。要是安樂死合法化，她的丈夫可以選擇有尊嚴地離開，她亦未必會踏上自殺之路。目前全球僅有少數國家容許安樂死，包括比利時、加拿大、新西蘭和瑞士，澳洲個別州份亦容許末期病人安樂死，但准許外國人安樂死的國家只有瑞士。台灣著名體育主播傅達仁，在胰臟癌末期之際前赴瑞士安樂死，成為較著名的例子。早前一名患紅斑狼瘡致腎衰竭的上海女子，亦在父親陪伴下前赴瑞士尋死。

每個人都無法為來到世上自決，但若能為離開作決定，也是文明的事。以瑞士為例，當地機構協助外國人安樂死有很多程序，必須有醫療證明病情已到末期，或無法可醫，當事人須前赴瑞士與機構負責人會面，安樂死亦非即時執行，而是有時間予當事人考慮，最終真正尋死只佔少數，最大的意義是讓當事人知道仍然有得揀。