獨家訪問：首次登「陸」取代Gigi 鍾柔美孖李施嬅合唱 與天后平起平坐

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）前年憑內地音樂節目《聲生不息》在內地走紅，雖然她即將解凍，出席其擔演的無綫音樂特輯播映記者會，但合約問題仍未正式解決，之後能否完全「復活」仍是未知之數。而此時攝位而上的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）可謂愈戰愈勇，日前跟隨Gigi步伐，踏上《聲生不息》舞台，更與樂壇天后容祖兒、其《聲夢》導師衛蘭、薛凱琪等並排而坐，即時升呢。據知，她今次擔任飛行嘉賓，與李施嬅、麥嘉欣及鍾楚曦合唱王菲的歌曲《灣》及張國榮的《共同渡過》。Yumi昨日受訪時表示：「今次係我第一次上內地綜藝節目，好興奮同時都好緊張，對我嚟講可以喺呢個舞台見到咁多歌手好榮幸！同埋今次感受到成個節目組製作好用心、好專業，令我更加享受。」