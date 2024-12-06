獨家訪問：首次登「陸」取代Gigi 鍾柔美孖李施嬅合唱 與天后平起平坐
「聲夢小花」鍾柔美的成績有目共睹，日前還取代炎明熹之位，首次參與內地綜藝，踏上《聲生不息》舞台，隨時搶埋炎明熹「小天后」的寶座！而李施嬅有幸同台合唱，大呼興奮。
「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）前年憑內地音樂節目《聲生不息》在內地走紅，雖然她即將解凍，出席其擔演的無綫音樂特輯播映記者會，但合約問題仍未正式解決，之後能否完全「復活」仍是未知之數。而此時攝位而上的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）可謂愈戰愈勇，日前跟隨Gigi步伐，踏上《聲生不息》舞台，更與樂壇天后容祖兒、其《聲夢》導師衛蘭、薛凱琪等並排而坐，即時升呢。據知，她今次擔任飛行嘉賓，與李施嬅、麥嘉欣及鍾楚曦合唱王菲的歌曲《灣》及張國榮的《共同渡過》。Yumi昨日受訪時表示：「今次係我第一次上內地綜藝節目，好興奮同時都好緊張，對我嚟講可以喺呢個舞台見到咁多歌手好榮幸！同埋今次感受到成個節目組製作好用心、好專業，令我更加享受。」
薛凱琪嘴角凹陷變小丑嘴
至於李施嬅忙完舞台劇後，即將為內地新劇進行宣傳工作，而今次有份踏上《聲》的舞台，令粉絲相當期待。施嬅接受本報獨家訪問時說：「梗係開心啦！真係冇諗過自己會有份上一個咁有質素嘅節目，過程係好開心嘅，嚟緊《燦爛的風和海》12月中就出街，我都要喺內地宣傳，我好期待，呢套劇個角色好有趣。」
而薛凱琪近年轉戰內地，參與多個不同音樂節目，她於《聲》中唱出張學友的《離開以後》，大放異彩。不過，有人指她唱歌時表情怪異，嘴角更離奇出現凹陷情況，網民留言表示驚訝：「以前在香港唱歌嘴巴不是這樣的啊」、「整到個嘴唱歌都怪怪哋，別整了，以前多好。」
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