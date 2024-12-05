戀情曝光 事業遇阻滯 綾瀨遙為撐男友 無限期押後婚事

日本國民女神綾瀨遙，被揭秘戀人氣男團SixTONES成員Jesse後，屢傳好事近。但昨日卻傳出她為男友無限期押後婚期，令其明年3月40歲生日前出嫁的心願泡湯。

39歲日本國民女神綾瀨遙，今年7月被爆撻着合演電影《Revolver Lily》的28歲拍檔Jesse，發展姊弟戀長達兩年。雙方罕有默認戀情，綾瀨遙更陪男友飛到美國賭城探親見家長，又傳她推劇等嫁，準備在明年3月40歲生日前升呢做人妻。但姊弟戀曝光後，男方人氣急跌，昨日便有報道指綾瀨遙為了男友，決定無限期押後婚期。

據知，身為當紅男團SixTONES成員的Jesse默認戀情後，因飽受粉絲批評，一度憔悴消瘦，更連累組合聲勢下跌。而SixTONES明年迎來出道5周年，將在1月至4月期間展開首次日本五大巨蛋巡唱，Jesse希望專注於工作，加上他近日參演日劇《Monster》演技遭劣評，為免令曾奪影后的女友蒙羞，Jesse希望成為出色的演員後，才成家立室。本來恨嫁的綾瀨遙體恤男友苦況，決定將婚事擱置。

新片票房慘收 另一方面，近日綾瀨遙主演的新片《Route29》，口碑與票房仆直。她受到好友長澤正美影響，希望模仿對方，今後挑戰演出舞台劇。而綾瀨遙亦未受報道影響，昨日開心現身NHK電視台的直播節目宣傳，更公開早前到意大利學整意粉的片段。