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龍門陣
ERROR被漩渦「擊」暈
組合ERROR在綜藝節目《ERROR死腳膠千萬巨蛋自作夢》中，以電影《東邪西毒》的造型，在日本鳥取砂丘挑戰登頂。其後4子坐船出海觀賞鳴門漩渦，成員193與保錡在玻璃船艙中看見水底的漩渦大感興奮，肥仔卻以「睇緊洗衣機」形容，更因受不了漩渦衝擊而暈船浪，拿着嘔吐袋閉起雙眼，相當辛苦。
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