衛蘭離奇「舒服」鬧笑話

歌手衛蘭最近首次踏上內地綜藝節目《聲生不息．大灣區季》舞台，心情難免緊張，多得同場的容祖兒摸頭及輕抱鼓勵，令她暖在心頭。當她獻唱側田《命硬》的初稿版本《她整晚在寫信》後，被讚是「港樂的一個寶藏」，她說：「感受到觀眾非常熱情，就讓我有點舒服！」用「舒服」形容演出心情，令全場爆笑。