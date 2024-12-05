與林夏薇投票互撐 楊茜堯唔介意雙視后

無綫台慶劇《黑色月光》兩位女主角楊茜堯與林夏薇（薇薇），前晚聯同演員張文慈、總監製鍾澍佳及監製關文深等，在尖沙咀一間酒樓宴請台前幕後食飯，兼齊齊欣賞結局。對於《黑》劇來到最終章，楊茜堯表示已重複看過很多次，故沒有不捨，薇薇則說：「好開心今次可以演奸角，覺得好玩之餘，亦終於可以同茜堯做對手。」楊茜堯大讚她演得好，叫她不要再演好人，更提議日後一起演奸角。

去頒獎禮敍舊

談到兩人同憑《黑》劇在《萬千星輝頒獎典禮2024》角逐「最佳女主角」，成為競爭對手，但楊茜堯強調並非爭獎：「每位演員都好努力，我都好耐冇參與過TVB頒獎禮呢類盛事，所以當係敍舊、見朋友嘅心態去準備。」今次視后之爭還有胡定欣、張曦雯等多位對手，她坦言有些對手不熟悉，問會否接受「雙視后」？她說：「怕咩？如果公司肯咁畀，我哋又怕咩攞？」薇薇則指公司今年有很多出色的作品，故觀眾才是大贏家，而兩人會互投對方，另一票則投給胡定欣。至於「最佳男主角」方面，楊茜堯揚言一定會投給老公羅子溢；加上胡定欣有份入圍視后，笑言可以跟對方重演當年經典一幕，讓大家開心吓。