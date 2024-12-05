獨家專訪：靠屋企人幫補開支 VIVA自嘲「食老本」 儲人氣吸金

英皇女團VIVA出道半年，雖然對成績相當滿意，但「荷包」就未夠滿，笑言要「食老本」，各人皆有經濟負擔，還有成員需要家人幫補，但4名成員充滿希望，努力工作期待回饋家人。

VIVA 4位成員馬思惠（Macy）、李晞彤（Carina）、姜咏鑫（Ada）及張鈊貽（VALC）出道僅半年，先後推出了3首歌曲，又不時亮相各大活動，最近更齊為快餐連鎖店拍廣告提升人氣，劍指稍後的各大樂壇頒獎禮獎項。談到成績，她們異口同聲認為已交足功課，但深感知名度及經驗還得再加把勁，又直言：「其實我哋想贏掌聲多過獎項！」

回顧過去半年，VIVA形容日子過得充實又滿足，不過談到收入，她們坦言尚要家人補貼，VALC更打開天窗說亮話：「以前做Dancer只要接到騷，收入都係穩定嘅，依家梗係唔接得啦，可以話咬緊老本，但值得嘅，我哋儲備中嘛，等緊更好嘅事發生。」她又指媽媽有資助她上堂學唱歌跳舞。至於膝蓋有傷患的Carina由於物理治療費甚高，目前也需要家人金錢上幫忙，故直言希望能早日回饋家人。

Carina愛上演戲 在「師兄」張敬軒支持下，4女已展開同居生活，但原來Macy之前曾於Carina家作客，住了兩個月：「Carina媽咪會煲埋湯畀我飲，佢妹妹會同我講學校發生過嘅事，雖然一齊住點都會有啲尷尬，但我覺得自己係幸運嘅。」至於不少圈中人唱而優則演，VALC及Ada卻不想「未學行先學走」，覺得應該先在音樂造詣方面多作培養，Carina則自爆早前與Macy一起參加過試鏡，過程中發現原來自己喜歡演戲，故會繼續努力。