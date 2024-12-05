遊韓整容 想變孫藝珍 唐詩詠遇Oppa 即被抄牌

藝人唐詩詠早前到韓國體驗整容文化，雖然想變成孫藝珍，卻獲讚靚到似金喜善，無需再整。此行她還與韓國綜藝節目《單身即地獄》的3位Oppa見面，更被對方抄牌，交換社交平台帳號，魅力不淺！

唐詩詠昨日出席HOY TV體驗式旅遊節目《韓國邊忽好》記者會，透露早前在韓國拍攝了18日，發掘了不少好玩、好吃的東西，還親身到整容中心體驗當地的醫美文化，她說：「我同佢哋講想變孫藝珍，佢哋覺得我輪廓較深似金喜善，仲話我已經好完美唔使整。」詩詠還體驗了當地的相睇文化，與韓國綜藝節目《單身即地獄》的3位Oppa見面，她大呼興奮，更獲對方抄牌，互相交換社交平台帳號，但當她知悉Oppa的交友條件是必須懂韓文時，則大呻沒有機會，不過仍讚賞韓國男生普遍思想成熟。

方力申鄧麗欣蒲頭捧場 除了拍攝節目之外，詩詠今年還開設了麵包店，每日大排人龍，生意做到有聲有色，她表示非常感激顧客支持，雖然幻想過到其他地方開分店，但笑言現時對待生意，猶如正值拍拖熱戀期，希望穩定過後再作決定。另外，詩詠又自爆明年將會開劇，沒有特定在哪間電視台，歡迎邀請。

而詩詠的麵包店自開張以來便成為明星集中營，過氣情人方力申與鄧麗欣（Stephy）亦極罕現身！方力申先行到店，落足嘴頭為詩詠宣傳，Stephy則孖黃日華雙雙撐場。談到早前麵包店開張星光熠熠，《鐵馬尋橋》兄弟林子善、黃嘉樂皆有現身，「二嫂」湯洛雯就代表「二哥」馬國明到場，不過「大哥」鄭嘉穎就再度冇影。對此，詩詠表示有邀請對方，只是太太陳凱琳沒有時間，約好以後有機會再光顧。談及鄭嘉穎跟馬國明屢傳不和，她澄清：「沒有不和，都咁大個人啦！」