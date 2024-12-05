心甘情願 老婆冇「迫遷」 馬國明收藏品入倉 住得更加爽

馬國明昨日與「女兒」冼迪琦和「父皇」李龍基「三代同堂」，為他代言的24 STORAGE迷你倉慶祝兩歲生日。擁有近萬件唐老鴨相關物品珍藏的他表示心甘情願將「最愛」入倉，強調老婆湯洛雯沒有「迫遷」。

藝人馬國明、李龍基與冼迪琦昨日「三代同堂」在新蒲崗出席24 STORAGE迷你倉兩周年慶祝活動，聯同建華集團主席凌偉業齊齊進行簡單而隆重的切餅儀式。身為24 STORAGE代言人的馬國明是唐老鴨忠粉，收藏了8、9千件相關物品，加上本身亦有不少其他珍藏，故昨日先將部分物品包括唐老鴨公仔、滑雪裝備、紅酒等入倉，亦化身「土地問題解決師」為「父皇」李龍基及「女兒」冼迪琦推介使用迷你倉收納物品。

馬國明受訪時被被問到是否受太太湯洛雯「迫遷」？他說：「唔係，係我心甘情願，因為我實在太多嘢，除咗唐老鴨，仲有好多Figure公仔、酒井法子、後藤久美子、張國榮、木村拓哉嘅純影集，屋企佢都預咗好多位畀我，當然女仔要多位啲。」不時傳出做老竇喜訊的他被問到唐老鴨收藏可會傳承給BB？他說：「冇諗咁遠，依家都未有BB，生BB隨緣啦。」

與冼迪琦父女重逢 講到一年一度的台慶頒獎禮，他憑《飛常日誌》再爭「視帝」，但卻預早「投降」：「今年應該唔關我事啦，今年我只係得《飛》，好似冇出過劇咁，自己覺得應該係冇提名添。」他又覺得今屆視帝視后勢均力敵，他說：「自己私心就睇好蕭正楠，佢係應該要攞視帝，但一直未有呢個運去囉，佢喺《巾幗梟雄之懸崖》做得好好，但又唔係呢套獲提名，我都唔係好明。」

而馬國明昨日與冼迪琦「父女」團聚，冼迪琦以動漫Cosplay造型性感示人，她8歲時與馬國明合作《律政新人王II》扮演他的養女，她說：「之後2018年喺無綫都遇過馬國明，佢仲認得我，佢亦都十年如一日咁年輕。」她近年在台灣發展，參加過女團，最近則為棒球隊擔任啦啦隊。