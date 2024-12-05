獨家探班：拍住鍾柔美 合作冇隔膜 張曦雯陳瀅心思思 組女團出道

藝人張曦雯、鍾柔美、陳瀅和羅毓儀日前齊齊為新劇拍攝MV，Yumi透露因學業繁忙，經常要在拍攝的空隙溫習，而羅毓儀練舞期間不小心扭傷膝蓋。因拍劇結緣的4人，期待未來能以「女團」身份工作。

藝人張曦雯（Kelly）、鍾柔美（Yumi）、陳瀅和羅毓儀日前為無綫新劇《臥底嬌娃》拍攝主題曲MV，為配合劇情，4人以女團形式上陣拍攝，當中一定少不得跳唱環節。「跳舞擔當」自然是女團「After Class」成員的Yumi，說到其餘3位都不是女團出身，加上年齡有差距，合作上可有難度？她們就指初初都會擔心，但合作後發現大家都好照顧對方，而且4人意外地傾得埋，所以不論拍攝上還是私下聊天都沒有隔膜，希望之後能以4人「女團」身份一起接工作。

羅毓儀膝蓋扭傷 Kelly和陳瀅表示平時都有登台唱歌吸取經驗，加上大家一人唱一句，難度都不算大，不過Kelly不敢怠慢，仍有找老師惡補歌藝。陳瀅指在錄音當日帶了糖妹上工作室，由糖妹幫忙開聲，陪伴整個錄音過程：「糖妹好好，我錄音錄咗個半鐘，佢全程都喺度，仲會隔住個玻璃窗幫我打氣，令我成個人都好放鬆，連監製都話我比上次唱得輕鬆咗。」

劇集不乏動作場景，羅毓儀自爆不小心扭傷膝蓋：「可能因為練舞，大動作得滯，跟住又要踢腿，可能就唔小心chok親，令膝頭哥好似有少少移位。」不過經治療後已無大礙，對拍攝進度沒太大影響。