南韓閃電戒嚴 眾星變陣 金秀賢活動急煞停 炎明熹報平安

南韓前晚突然宣布戒嚴，之後又閃電式解除，局勢緊張，當地不少演藝界活動即時煞停，男神金秀賢原定昨日亮相香水活動，也臨時取消，徐賢真亦暫停新劇宣傳活動。至於日前於韓國旅行的港星炎明熹及陳靜亦先後返港，並向粉絲報平安！

南韓總統尹錫悅前晚宣布緊急戒嚴，昨日凌晨即被國會議長室宣布戒嚴無效，當地局勢持續緊張，令不少演藝界活動也受影響。日前於香港為新劇《山寨人生》開工的男神金秀賢，昨晨返抵韓國，原定出席下午舉行的香水品牌活動，但最終取消。而韓國女星徐賢真原定昨日於首爾三清洞為新劇《一箱情緣》進行媒體訪問，亦宣布取消，而人氣女團TWICE與BLACK PINK成員Rose將於明天各自推出新碟，宣傳行程未知會否受影響。

至於KBS、SBS及MBC 3大電視台將於本月舉行的年末盛事《歌謠祭典》、《演技大賞》及《演藝大賞》能否如期舉行亦成為焦點，KBS表示暫時未有變動，將按原定日子舉行，MBC與SBS則有所保留，指未能肯定能否如期舉辦。而歌手李承桓原本宣布取消昨、今兩日的演唱會，但在國會決議解除戒嚴令後，宣布演唱會將如期舉行，至於英國女歌手Dua Lipa於今、明兩日在首爾舉行的演唱會則未受影響。

陳靜返歸開工 另外，有不少香港藝人早前到了韓國旅行，其中樂壇小天后炎明熹日前與兩位好友到韓國遊玩，當她得知粉絲擔心自己安危時，昨日立即於社交網發文報平安，錄音又打字，表示已經安全回港：「大家，我返咗嚟啦，不用擔心。」又加上心心Emoji，無驚無險返到香港，粉絲自然安樂晒。

而女星陳靜於前日中午還在社交網分享於韓國拍攝的靚相，晚上當地政府就頒布戒嚴令，令粉絲一度十分擔心，幸好她昨日受訪時指已平安回港，着大家安心：「返咗嚟準備要開工，安全，謝謝有心。」