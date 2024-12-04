着皮草惹示威 Rihanna「藍毛毛」搶Fo 再爆時裝災難

近年成功殺入時裝界的巴巴多斯天后Rihanna，與未婚夫拍拖出席《英國時裝頒獎禮》，衣着品味向來惹人評論的她，今次同樣以浮誇造型現身，繼續成為「時裝災難」，更因為穿皮草而引來示威者抗議。

年度時裝盛事《英國時裝頒獎禮》（British Fashion Awards，BFA）前晚於英國倫敦皇家艾爾拔堂舉行，來自世界各地的名人紅星紛紛現身。其中形象百變的Rihanna以超巨型深藍毛毛帽配以淺藍色皮草，並中門大開拋巨胸，甫現身即成為全場焦點。而Rihanna出席《BFA》是為了支持未婚夫歌手A$AP Rocky，他今年獲大會頒發「文化創新獎」。

於頒獎禮紅地氈舉行期間發生了小插曲，兩名「善待動物組織」（PETA）的人士闖入紅地氈舉牌示威，她們拿着寫上「美麗的雀鳥和醜陋的人都戴/穿羽毛」的字句，批評Rihanna等人於活動上穿皮草，即被保安阻止。而Rihanna出席《BFA》的照片曝光後，亦惹來網民留言狂插，有人笑她的造型十足十美國兒童節目《芝麻街》（Sesame Street）中的「藍鳥」Pino，此外，亦有網民指她是彼思動畫《怪獸公司》（Monsters,Inc.）中巨型怪獸主角「毛毛」的化身！

Rita男仔頭嚇人 除了Rihanna衣着被批評之外，有份出席的兩大英國天后Rita Ora與Ellie Goulding亦無一幸免，打扮劣評如潮。Rita形象180度大改變，染金毛穿西裝以男性化造型亮相，相當嚇人！而一身白色的Ellie就被批評似着「睡袋」。相反，同場的巴西超模Alessandra Ambrosio、英國華裔女星陳靜（Gemma Chan）以及《星球大戰》（Star Wars）英國女星黛絲烈尼（Daisy Ridley）打扮高貴大方，成功獲網民大讚。