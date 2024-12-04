暢所欲玄：蛇年生肖運：蛇馬羊

蛇：（吉星）歲駕、天解；（凶星）太歲、劍鋒、浮沉

概述：犯本命年太歲運勢極端，若有沖喜可緩和負面力量，否則就要凡事謹慎，待人處事亦宜保持低調。龍年年底宜檢查身體，立春後則捐血及洗牙，高危活動可免則免。宜貼身佩戴雞形及牛形飾物助旺。亦宜主動裝修家居，亦可擺放銅製重物及白玉葫蘆，以穩定運勢。

馬：（吉星）太陽、文昌、天空、天廚；（凶星）晦氣、咸池桃花

概述：文思敏捷，有利進修增值及事業發展。男性貴人助力充足，亦有利出門及拓展海外業務，可望動中生財。桃花及人緣暢旺之年，但新感情也有短暫之象，已婚者則要避免引起誤會。蛇年後的馬年為本命年，宜於蛇年第四季及早部署。

羊：（吉星）/；（凶星）月煞、豹尾、喪門

概述：流年吉星欠奉及有小人是非圍繞，做事需要親力親為，不宜與女性合作投資，亦不宜聽信小道投資消息。已有伴侶者要慎防冷落身邊人，亦要多關注家中長輩健康。宜為長輩裝修家居，並應多作贈醫施藥善舉。蛇年後的馬年變化較大，欲轉職者宜於蛇年年尾或馬年之始實行。

堪輿學家麥玲玲師傅