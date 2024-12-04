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林奕匡為追夢身家清零
歌手林奕匡近日與香港輪椅羽毛球運動員陳浩源接受新城節目訪問，分享追夢故事及經歷過的高山低谷。林奕匡指當初放棄在加拿大就業，來港追夢當歌手，最終花掉所有積蓄，卻沒有勇氣跟父母說：「我唔敢同佢哋講我走錯路，但依家望番轉頭，我已經做咗爸爸。其實父母唔介意繼續資助你或者幫你，最重要一齊面對。」
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