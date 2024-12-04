家人相伴送別 劉家昌癌症逝世

台灣83歲「流行音樂教父」劉家昌昨日驚爆逝世，其家屬昨晚發聲明證實死訊：「我們懷着無比沉痛的心情向大家宣布，我們摯愛的劉家昌老師於2024年12月2日因癌症安詳辭世……劉老師在最後的日子裏，身邊有最親近的家人陪伴，始終平靜且安詳，他的微笑與溫暖仍然深深留在我們的記憶之中。」並指治喪過程將以低調簡樸的方式進行，望外界給予空間。

據知，劉家昌年初時頸部右邊摸到腫塊，腦跟肺部有腫瘤，但不願積極治療。近年他幾乎在社群銷聲匿迹，今年中，他曾在社交網公開近照，表示願望是大家唱一次他作曲的《我是中國人》，相中的他明顯消瘦不少。

與甄珍爆爭產風波 劉家昌向來感情生活豐富，與首任妻子江青育有一子，離婚後與影后甄珍結婚，誕下歌手兒子章立衡（前名劉子千），但最終未能白頭到老，更爆出爭產風波！兩人對簿公堂，劉家昌罕有在社交網發文，炮轟甄珍與兒子章立衡無情奪產，狠斥「這對母子貪得無厭異想天開」，又大鬧兒子「不忠不孝、不知羞恥」。

其後甄珍以千字長文痛斥前夫顛倒黑白是非，大爆當年因劉家昌爛賭而離婚，又指他曾威脅斷掉兒子的音樂路、痛罵兒子畜生等，雙方在網上爆發罵戰。