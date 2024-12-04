江嘉敏飲兩啖都醉 丁子朗被篤爆每間吧都有熟人

藝人丁子朗一向予人乖乖仔形象，不愛夜蒲，昨日出席活動時卻被江美儀踢爆每間夜店都遇到熟人，丁子朗也直言想趁年輕體驗一下夜蒲生活，未嘗不可。

由視后江美儀擔任主持的無綫新綜藝節目《一個香港．十種玩法 過節篇》昨日舉行記者會，她與多位藝人包括丁子朗、江嘉敏、邵初、鄺潔楹、冼靖峰等出席。江美儀現場玩踢爆，指邵初對狗狗零食又咬又聞，後來才知該狗糧是牛鞭製造，又爆丁子朗去到每間夜店都會遇到熟人。事後丁子朗受訪時表示只去過香港的清吧，笑說：「我同冼靖峰講都想試吓夜蒲，唔想30歲先蒲。（想見識吓外國啲風月場所？）作為旅遊景點都想試吓，香港蒲就有啲驚，所以未試過，亦未試過飲醉。」今年丁子朗有份角逐《萬千星輝頒獎典禮2024》視帝，笑言已是第2次挑戰視帝，也感覺不好意思：「見網民出post丁子朗然後一個問號，我都忍唔住回覆咗一個問號，網民預計我入到10強，實在太抬舉。」他又表示視帝人選睇好陳豪、馬國明和蕭正楠。

至於江嘉敏為節目去攀石，自爆畏高攀上兩級已感吃力，酒量亦淺，其中一集試飲了兩啖Cocktail已有醉意，講笑在節目最大貢獻就是食力。提到何依婷宣布有喜，她送上恭喜，並表示自己都要努力搵對象，但生BB就隨緣。

鄺潔楹豪食50元6塊叉燒 同場的鄺潔楹透露拍攝節目期間失聲3周，幸好與黃美棋和糖妹曾合作飲食節目，有默契地替她講對白。她負責介紹用100元掃街，出身富裕的她，對用100元本錢可以食到3間食肆感到驚訝，自爆平日吃的是50元6片的叉燒，即被取笑好識食，但她仍死撐有經濟壓力，要努力工作交稅。

而冼靖峰自揭有傭人姐姐煮飯，他解釋因父母要上班，故請傭人幫忙。提到有份提名「飛躍進步男藝員」及「最佳電視歌曲獎」，問到會否視炎明熹為歌曲獎的勁敵？他表示大家都好努力，不會視任何人是勁敵。