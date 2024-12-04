結婚一周年天賜禮物 何依婷大肚5個月 「犯禁」冇避忌

藝人何依婷剛結婚一周年便傳來喜訊，昨日肚凸凸出席剪綵活動，宣布懷孕5個月。她穿上5吋高踭鞋又用鉸剪親手剪綵，犯孕婦禁忌仍一於少理。

昨日何依婷在大埔出席聖誕剪綵活動，親自公布懷孕喜訊，她透露早前拍攝劇集《金式森林》時已懷孕，問是否按計劃「造人」？她說：「又冇特別計劃，結婚啱啱一周年，呢個係天賜畀我哋嘅禮物，嗰陣拍緊《金》劇，拍完場跳舞戲就發現有咗，哈哈！」

拍劇匿埋嘔 對於「犯禁」踩高踭及用鉸剪，她說：「高踭都係安全下着，我冇呢啲習俗，喺屋企都會剪吓包裹同切水果。（懷孕有冇嘔？）之前嘔得好犀利，完全食唔到嘢，個肚同胃都好脹。嗰陣拍緊《金》劇，因為未講得，所以要偷偷出去嘔，拍劇分散咗注意力反而冇咁辛苦，拍完之後喺屋企仲辛苦。」她表示不會因懷孕而減少工作，老公雖然相當緊張，但給她很大自由度，認為她開心，BB才會健康。問是否變了家中女王，老公照顧周到？她說：「又唔係，不過依家好開心，屋企人同朋友都好錫我，好關心我。」

談到之前在蘇梅島旅行時水着大解放，她說：「曬太陽等BB吸收多啲陽光會健康啲，我同老公講，叫佢影得我瘦啲，但佢話孕婦冇腰，好難影得到喎！」她預計明年開刀分娩，暫未考慮將來生幾個BB，看第一胎情況再計劃。對於被指去旅行而缺席台慶，她強調是台慶之後才出發，加上懷孕未有合適項目參與表演，故明年才參與。