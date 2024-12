一本國際知名雜誌日前公布由公眾選出的「2024年全球最美女性」(The Most Beautiful Women In The World 2024)排名,前10位排名中,第1名是BLACK PINK成員Jisoo,第2名是前MOMOLAND成員Nancy,第3名是土耳其女星Hande Erçel,第4名是IVE成員張元英,第5名是內地女星迪麗熱巴,第6名是美國女星Sydney Sweeney,第7名是美國女星Zendaya,第8名是近期憑《APT.》大熱的BLACK PINK成員Rose,第9名是美國女星Ariana Grande,第10名是土耳其女星,當中共有4位韓國女團成員,可見K-POP在全球的影響力舉足輕重,而Jisoo不僅成功衞冕冠軍,更創下連續3年稱霸的記錄,絕對實至名歸。至於迪麗熱巴則是唯一能躋身前10名的內地女星。