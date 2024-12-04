周迅影后同場掀高潮 竇靖童接王菲棒 與泰迪世紀合體

昨晚在杭州舉行的時尚活動星光熠熠，雲集各地巨星包括國際影后泰迪史雲頓、英國男星曉格蘭特（Hugh Grant）、美國女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）、韓國出爐《青龍》影后金高恩、內地頂流男神王一博、周迅、竇靖童、劉詩詩、陳偉霆、張鈞甯、辛芷蕾等，陣容鼎盛。眾人盛裝打扮亮相欣賞時裝騷，期間以黑白套裝裙現身的周迅獲安排與泰迪史雲頓大合照，兩大影后同框掀起高潮，至於身穿斗篷裝的內地女星辛芷蕾則與出爐《青龍》影后金高恩並排而坐睇騷，同樣成為場內一大焦點。

晚宴滿場飛

另外，在開騷前竇靖童與泰迪史雲頓一早到場，一同聆聽工作人員講解，2人合體畫面流出後即時引起網民熱議，該合照更火速登上熱搜，原來王菲於1997年的同名專輯封面，就是用上泰迪史雲頓的照片遮臉，如今竇靖童有幸與泰迪史雲頓同場，被網民視為對媽媽王菲的完美傳承。事實上，竇靖童愈來愈有王菲的天后風範，近月頻頻穿梭各大時尚品牌活動，成為潮流指標，在日前的時尚晚宴上，她更滿場飛，又與陳奕迅老婆徐濠縈合照，受盡萬千寵愛。