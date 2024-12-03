事業家庭連環不幸 老公遭木板擊頭 紀香愁爆自勉

日本一代性感女神藤原紀香最近黑氣纏身，所屬事務所日前無預警宣布破產，而其52歲丈夫片岡愛之助在京都綵排時遇上意外，被從天而降的木板擊中，導致面部骨折！

53歲的藤原紀香，2009年與諧星前夫陣內智則離婚後，2016年再婚，嫁給曾演神劇《半澤直樹》的歌舞伎男星片岡愛之助。兩夫妻結婚8年，出名恩愛。

顎骨鼻骨骨折停工 上月29日，愛之助在京都綵排歌舞伎演出時，一塊長約2米的木板突然從7米高處掉下，擊中其臉部。愛之助緊急送醫檢查，發現上顎骨和鼻骨骨折，幸好意識清醒，仍能說話及進食，而意外原因仍在調查中。他已辭演舞台演出，停工專心養傷。前日他更新網誌報平安，紀香則即時由東京趕到京都照顧丈夫。

傳遭事務所欠薪 紀香效力多年的事務所SOMEDAY上周因無力還債，無預警宣布破產，旗下藝人大受影響。身為事務所一姐的紀香，有傳遭欠薪，她要為個人演藝事業煩惱，如今丈夫又突然受傷，飽受雙重打擊。前日她更新社交網即時動態，表示：「黑夜總會過去。」留言指感受到人間有情，她會保持笑容，積極前進，為自己打氣。