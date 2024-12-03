娛樂

安心亞浴袍鬆開 嚇親人
台灣性感女星安心亞演技了得，並憑直率性格吸納大批Fans。日前她分享在化妝室着浴袍熱舞的片段，怎料隨着身體擺動，身上的浴袍逐漸鬆開，露出內裏的白色低胸禮服，春光危危乎，嚇到身邊同事急忙為她拉着領口，並大叫：「有打開嗎？」、「我保護你……我保護你！」慌張模樣令她開心大笑。
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