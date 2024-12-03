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洪永城學包餃甩轆
藝人洪永城在無綫節目《意料之踪》學整奄雞湯及小肉餃，要學搓麵糰、壓粉皮及包餃，他在3大「長老」指導下炮製，卻連番捱批，自嘲好像外星人︰「佢哋由細做（包餃）到大，我就由搓皮、包餡料到食，佢哋都覺得我唔好，令我覺得自己煮嘢食真係好渣！」
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